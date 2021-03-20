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وزير : إضافة المواليد مرهونة بموافقة مجلس النواب على الموازنة

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وزير التموين: إضافة المواليد مرهونة بموافقة مجلس النواب على الموازنة وزير : إضافة المواليد مرهونة بموافقة مجلس النواب على الموازنة

مصراوي Masrawy

01:29 م السبت 20 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير والتجارة الداخلية، إن محافظة جنوب سيناء بها ٨ مكاتب تموين جرى تطوير ٣ منها، هي "نويبع، دهب، الطور" وجاري تطوير ٣ آخرين.

وأكد وزير التموين أنه لن يجري إضافة مواليد جديدة على البطاقات التموينية إلا بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة، لافتًا إلى أنه جرى تسجيل كافة البيانات، وسيجري فتح باب تحديث البيانات والمواليد عقب موافقة مجلس النواب، على الميزانية.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال جولة الوزير على عدد من المنشآت التموينية بمحافظة جنوب سيناء.

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