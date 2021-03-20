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بالصور.. وزير الشباب يفتتح نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان

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بالصور.. وزير الشباب يفتتح نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان بالصور.. وزير الشباب يفتتح نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان

مصراوي Masrawy

01:25 م السبت 20 مارس 2021

أسوان– إيهاب عمران:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال تطوير نادي التجديف والرياضات المائية بأسوان بتكلفة 3.5 ملايين جنيه، في مستهل زيارته للمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسوان.

وأشاد وزير الشباب بأعمال التطوير التي شهدها نادي التجديف والرياضات المائية، والطفرة التي شهدتها أسوان.

وقال إيهاب زارع نائب رئيس مجلس إدارة نادي التجديف، إن أعمال التطوير تضمنت صالات الجيم، المنازلات، تنس الطاولة"، والمبنى الإداري والذي يضم "مطعم، ومرسى، وجراج قوارب".

وكان الدكتور أشرف صبحي، أطلق صباح اليوم إشارة البدء لمهرجان الدراجات الذي نظمته الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تحت شعار " رياضتك.. مناعتك" بمشاركة 1000 شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

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