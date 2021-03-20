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فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي في السويس

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فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي في السويس فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي في السويس

مصراوي Masrawy

01:21 م السبت 20 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، اليوم السبت فتح التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بوحدة العبور خلال الفترة المسائية من 2 ظهرًا وحتى 7 مساًء بشكل يومي.

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن المديرية تسعى للتيسير على المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بفتح باب التسجيل فى الفترة المسائية ليكون العمل على مدار اليوم.

وأضاف الحفناوي، أن عملية التسجيل تجري من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد لمن لم يتجاوز 16 عامًا.

وتابع أن رب الأسرة يقدم بياناته وأسرته لتسجيلها يعقبها فتح الملف العائلي، ويجري بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

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