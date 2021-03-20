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"سكر وزيت وأرز".. شمال سيناء تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

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"سكر وزيت وأرز".. شمال سيناء تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان "سكر وزيت وأرز".. شمال سيناء تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

مصراوي Masrawy

01:00 م السبت 20 مارس 2021

شمال سيناء– أشرف سويلم:

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بدعم أرصدة السلع التموينية بكميات كبيرة ومتنوعة.

وأضاف شوشة، أنه جرى التنسيق لتوفير اللحوم السودانية الحية والمجمدة بكميات كبيرة في الأسواق لتكفي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، وكذا توفير جميع السلع الأساسية والمواد الغذائية والمقررات التموينية بمدن المحافظة.

واستكمل المحافظ: "هناك احتياطي من السلع الحرة والحصص التموينية تكفي نحو 4 شهور أو أكثر، بخلاف الحصص التي تصل إلى المحافظة بانتظام لتلبية احتياجات المواطنين، ويجري التعويض عن المنصرف منها أولا بأول حفاظًا على الرصيد الاحتياطي".

وأكد شوشة، أنه جرى توفير 1600 طن سكر، 1100 طن زيت، 1000 طن أرز، و 800 إسطوانة بوتاجاز بما يوازي 1200 طن من الغاز، ويوجد رصيد قمح يكفي 31 يومًا للمطاحن، وأرصدة الدقيق تكفي المخابز 4 أيام والمستودعات لمدة 5 أيام كما يوجد بكل مخبز رصيد لديه يكفي إنتاج الخبز لمدة 3 أيام.

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