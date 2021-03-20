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محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط

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محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة موط

مصراوي Masrawy

11:18 ص السبت 20 مارس 2021

الوادي الجديد– محمد الباريسي:

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، خرائط المخطط الاستراتيجي العام لمدينة "موط" بالداخلة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية واعتمادها من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد الزملوط، في بيان اليوم السبت، أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة في إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، ويساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء، والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.

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