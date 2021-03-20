بحضور وزراء.. افتتاح معرض زهور الربيع بمدينة شرم الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أنهت محافظة جنوب سيناء الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرض زهور الربيع، ومعرض "ديارنا" للأسر المنتجة بمدينة شرم الشيخ، تمهيدًا لافتتاحها على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وإحياء الذكرى 32 لعودة طابا للأراضي المصرية.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيجري افتتاح المعرض اليوم السبت، بحضور عدد من الوزراء، وعقد لقاء تثقيفي تحت عنوان "سيناء في القلب" بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف بحضور واعظات الأوقاف، وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، وعضو اللجنة القومية للدفاع عن قضية طابا، سيروي خلال اللقاء تفاصل الجهود الدبلوماسية التي بُذلت في المحكمة الدولية لاسترداد طابا.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم معرض زهور الربيع بالمشاركة بين محافظتي جنوب وشمال سيناء، وشركات متخصصة في مجال نباتات الزينة والزهور، بينما نظم معرض "ديارنا"، بالتنسيق بين وزارات التضامن الاجتماعي، والثقافة، والشباب والرياضة.

وقال المحافظ إن معرض زهور الربيع يضم أنواعًا كثيرة من نباتات الزينة والزهور، بينما يتضمن معرض "ديارنا" منتجات يدوية وسيناوية، كما سيجري تقديم الفراشيح "خبز سيناوي" والشاي البدوي للضيوف داخل المعرض.