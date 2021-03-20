بروتوكول تعاون بين جنوب سيناء وشركة عالمية لتسويق المنتجات البدوية

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جنوب سيناء- رضا السيد:

وقعت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، عقد التسويق الإلكتروني الأول بالمحافظة، لتسويق منتجات السيدات البدويات بمدن المحافظة مع شركة عالمية ممثلة في شركة سوق دوت كوم في مصر، وذلك في إطار عملية التحول الرقمي في مصر.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، إنه يجري تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات الرقمية الحديثة لتحويل المحافظة إلى محافظة رقمية عالمية لزيادة مكانتها الاقتصادية والسياحية عالميًا، مثل إنشاء منصات عالمية رقمية للترويج للمحافظة ومقاصدها السياحية بطريقة حديثة تتماشى مع طبيعة العصر.

وأكد المحافظ أن الاتفاقية التسويقية للمنتجات التراثية البدوية بصورة الكترونية، يأتي في إطار التعاون المثمر مع الكيانات الرقمية العالمية نحو بناء استراتيجية تسويقية عامة، تمكن الفتيات والسيدات البدويات من تسويق المنتجات اليدوية البدوية إلكترونيًا.

وقالت نائب المحافظ إنه جرى توقيع العقد عقب دراسة التحديات التي تواجه السيدات البدويات لتسويق منتجاتهم، والمعوقات التي تواجههم خلال السفر والتنقل للمشاركة بالمعارض المختلف.

وأوضحت في تصريح لها اليوم، أن المحافظة تسعى لتحويل منتجات جنوب سيناء لماركة عالمية تقتحم الأسواق الإقليمية والعالمية، بهدف تحويل هذه المنتجات إلى عامل جذب هام لمحافظة جنوب سيناء على المستوى الاقتصادي والسياحي.

وأشارت إلى أنه جرى تنظيم عدد من ورش العمل التنسيقية مع السيدات البدويات بمدن المحافظة، لتحديد المنتجات التراثية ذات الخصوصية بالمحافظة، وإنشاء علامة تجارية عالمية مسجلة لها، وجرى الاتفاق أن تكون (تجلي) وهي العلامة التي جرى تسجيلها في جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأضافت نائب محافظ جنوب سيناء، أنه جرى توقيع العقد التسويقي بين سليمة جبلي من أبناء قبيلة الجبلية بمدينة سانت كاترين، كممثل عن السيدات البدويات، وشركة سوق دوت كوم في عيد المرأة المصرية.