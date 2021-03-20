مصرع تلميذ دهسًا تحت عجلات لودر في سوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم السبت، دهسًا تحت عجلات لودر أثناء رجوعه للخلف في موقع عمل، بسوهاج الجديدة.

تلقى مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة إخطارًا من مستشفى سوهاج التعليمي، بوصول "مروان. أ" 11 عامًا تلميذ، ويقيم المنشاة جثة هامدة.

وأفاد والده أنه أثناء تواجد نجله المذكور رفقته لصب سقف الطابق الأرضي بمنزل تحت الإنشاء دائرة القسم اصطدم به لودر قيادة "أحمد. ع" 25 عامًا عامل حال رجوعه للخلف، ما أدى لوفاته ونفى الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.