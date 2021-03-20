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كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا

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كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا كازاخستان تسجل 1310 حالات اصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

08:04 ص السبت 20 مارس 2021

نور سلطان- (أ ش أ):
سجلت كازاخستان ألفا و310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 230 ألفا و527 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية- في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" المحلية اليوم السبت، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 819 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 210 ألاف و449 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 20 ألفاً و237 شخصاً، منهم 5813 يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومن بينهم كذلك 250 مريضا تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للفيروس، فقد أكدت الصحة الكازاخية أن أكثر من 78 ألف شخص في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا تلقوا التطعيمات، وأعلنت أن البلاد سوف تتلقى بحلول نهاية مارس الجاري حوالي 180 ألف جرعة تطعيم اضافي.​

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