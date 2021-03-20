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مصراوي Masrawy

إسطنبول- (د ب أ):

أقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان محافظًا آخر للبنك المركزي بعد قضاء أشهر قليلة في منصبه، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول في وقت مبكر اليوم السبت نقلا عن مرسوم صدر الليلة.

وأفادت الأناضول بأن المحافظ الجديد للبنك المركزي هو صهاب كافجي أوغلو، وهو عضو سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان.

ويأتي القرار بعد أيام قليلة من رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأساسية بنقطتين لتصبح 19 % .

وكان محافظ البنك المركزي المقال ناجي إقبال قد حاول السيطرة على التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة، في حين أن اردوغان على الجانب الآخر يطالب دائما بخفض أسعار الفائدة.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 15 % الشهر الماضي.

وازدادت أسعار الغذاء على وجه الخصوص كثيرا في تركيا، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4ر18 % على أساس سنوي في شباط/فبراير.

وكانت هناك زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البيض والخبز وزيت عباد الشمس والجبن.

ونظرا لمواجهة ضغوط سياسية بسبب الاقتصاد، أعلن أردوغان الأسبوع الماضي عن إصلاحات اقتصادية، وتعهد بمنح إعفاءات ضريبية وقروض رخيصة للشركات الصغيرة التي تضررت بشكل خاص من جائحة كورونا.

وكان اردوغان قد إقال في تشرين ثان/نوفمبر محافظ البنك المركزي الأسبق مراد أويسال الذي تولى المنصب لفترة تزيد قليلا عن العام بسبب تراجع قيمة العملة لعدة أسابيع، وقام بتعين إقبال بدلا منه.