ساكي: خمسة من موظفي البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطي المخدرات

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واشنطن- (د ب أ):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي يوم الجمعة، إنه على الرغم من السياسة الأقل تقييدا بشأن الماريجوانا في عهد الرئيس جو بايدن، إلا أن خمسة من موظفي البيت الأبيض فقدوا وظائفهم بسبب تعاطي المخدرات في الماضي.

وكتبت ساكي على موقع تويتر: "أعلنا قبل بضعة أسابيع أن البيت الأبيض قد عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة في البيت الأبيض".

وأوضحت أنه نتيجة لذلك، سيتمكن المزيد من الأشخاص من الخدمة في الإدارة الأمريكية ممن لم يكونوا ليستمروا في العمل في الماضي بنفس المستوى من التعاطي.

وأضافت ساكي "خلاصة القول هي: من بين مئات الأشخاص الذين تم تعيينهم، خمسة أشخاص فقط ممن بدأوا العمل في البيت الأبيض لم يعودوا يعملون نتيجة لهذه السياسة".

يذكر أن عددا من الولايات الأمريكية قام بتقنين الماريجوانا وتخطط ولايات أخرى لإلغاء تجريمها.

ومع ذلك، على المستوى الاتحادي، لا تزال الماريجوانا غير قانونية في الولايات المتحدة.

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