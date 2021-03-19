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وزير الخارجية الأمريكي يزور بروكسل الأسبوع المقبل

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وزير الخارجية الأمريكي يزور بروكسل الأسبوع المقبل وزير الخارجية الأمريكي يزور بروكسل الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

11:31 م الجمعة 19 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):
يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين العاصمة البلجيكية بروكسل الأسبوع المقبل في الفترة من 22 إلى 25 مارس.
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها بثته على موقعها الإلكتروني إلى أن زيارة بلينكين إلى بروكسل تأتي بهدف حضور الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وللتواصل مع قادة الاتحاد الأوروبي ولقاء المسؤولين البلجيكيين.
وأضافت الوزارة أن الاجتماعات في بروكسل تؤكد التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها وشركائها الأوروبيين في جدول الأعمال المشترك.
ومن المقرر أن يشارك بلينكين في يومي 23 و24 مارس في اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو، إذ سيلتقي بحلفاء الناتو والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج للتأكيد على تصميم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تعزيز التحالف عبر الأطلسي وإعادة تنشيط علاقات الولايات المتحدة مع الحلفاء من خلال الناتو.
وستكون هذه الاجتماعات فرصة للوزراء لمناقشة مقترحات الناتو 2030 لتكيف الحلف، والمخاوف بشأن الصين وروسيا، بالإضافة إلى مناقشة تغير المناخ والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب وأمن الطاقة والتحديات المشتركة الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل لمناقشة الأهداف عبر الأطلسي لاحتواء جائحة ، والسعي لتحقيق انتعاش اقتصادي عالمي مستدام، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز الديمقراطية.
وسيلتقي بلينكين أيضا مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس للتأكيد على قوة العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا مماثلة ذات أهمية عالمية.
وسيعود وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى واشنطن العاصمة يوم 25 مارس.

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