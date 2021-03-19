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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

أثار النجم عمرو دياب جدلًا كبيرًا بعد أحدث ظهور له، بنشره صورًا جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر فيها بلوك شبابي جديد.

وظهر عمرو دياب بصحبة مجموعة من أصدقائه، وهو بشعر أشقر مرتديًا تي شيرت رمادي وبنطلون أسود، منتعلًا حذاء أسود، ومنسقًا مع الإطلالة نظارة شمسية من أحدث صيحات الموضة.

وفور أن نشر النجم عمرو دياب صوره انهالت عليه تعليقات متابعيه، ما بين الإعجاب الشديد والانبهار من إطلالته الشبابية.

كتبت ناهد: "ياعمرو دياب نسمع عنك وأنا طفلة.. نحن كبرنا وانت مازال اصغر مني كيف يصير يانكبرو كلنا يانصغرو كلنا".

وقال عمرو: "زى ما قال عمور أنا مهما كبرت صغير أنا مهما عليت مش فوق الله يانجم".

واستعجبت هيام: "أنت عداد عمرك عم يمشي بالمقلوب بدل ما تكبر عم تصغر".