السفير البريطاني يدين الاعتداءات الحوثية الإرهابية على مصفاة الرياض

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أكد أن الهجمات تُظهر مدى التهديد الذي يشكِّله انتشار الأسلحة على المنطقة

أعرب نيل كروميتون، السفير البريطاني في السعودية، عن إدانته واستنكاره الشديدَيْن لاعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيَّرة.

جاء ذلك في تغريدة للسفير عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "أدين هجمات ‫الحوثيين على المنشآت المدنية في ‫السعودية اليوم، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُظهر مدى التهديد الذي يشكِّله انتشار الأسلحة على المنطقة".

واختتم السفير البريطاني تغريدته قائلاً: "سوف تظل ‫المملكة المتحدة ملتزمة بالأمن القومي للمملكة العربية السعودية".

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