أخبار عاجلة

بالصور.. القبض على أمريكية "سافرت 30 مرة دون تذاكر" بعد لقاء تليفزيوني -
شاهد.. انتشال طن نفايات ضمن إعادة تأهيل جزيرة جبل الصبايا -
موجة رياح رملية تضرب جدة -
هيئة الموسيقى مستمرة في استقبال طلبات الانضمام للفرقة الوطنية -
وزير الخارجية يستقبل نظيره الصيني -
صحفي تركي: كل شيء خرج عن السيطرة وبتنا أشبه بمشهد غرق "تيتانيك" -
"صحة جدة" تتفاعل مع حالة "الغبار" وتقدم نصائحها -
"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بايدن يثمن جهود فريق هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في مكافحة كورونا

Print
بايدن يثمن جهود فريق هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في مكافحة كورونا بايدن يثمن جهود فريق هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في مكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

10:40 م الجمعة 19 مارس 2021

واشنطن - (أ ش أ):
قدّم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة الشكر إلى الفريق العامل في هيئة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية" لدورهم في مكافحة وباء .
وقال بايدن في تصريحات خلال زيارته إلى مقر هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض في أتلانتا (CDC)، نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، إنه لم يحصل على أي مساعدة فيما يتعلق بخطة الإنقاذ الاقتصادية "في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، ولكن هناك 55٪ من الجمهوريين في أمريكا يدعمونها".
وأضاف بايدن مخاطبا العاملين في (CDC) "نحن مدينون لكم بدين هائل من الامتنان، وسنقوم بذلك لفترة طويلة وطويلة، لأنني آمل أن تكون هذه بداية النهاية لعدم الالتفات إلى ما سيأتي".مشيرا إلى أن الجهود مشتركة في مكافحة الوباء بينه وبين نائبته، كامالا هاريس، وآيضاً "فريق كورونا بأكمله والشعب الأمريكي".
من جانبها، أثنت هاريس على الرئيس بايدن "والتزامه بالعلم الذي قاد فريق إدارته للتعامل مع الوباء".وقالت هاريس إن "الرئيس يجري مكالمات هاتفية مع القادة في جميع أنحاء العالم، ونتحدث مع الناس في جميع أنحاء العالم".مشيدة آيضاً بفريق هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية