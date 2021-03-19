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طالب مبارك بإقرار ذمة مالية.. وفاة البرلماني الأسبق سعد عبود متأثرًا بفيروس كورونا

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طالب مبارك بإقرار ذمة مالية.. وفاة البرلماني الأسبق سعد عبود متأثرًا بفيروس كورونا طالب مبارك بإقرار ذمة مالية.. وفاة البرلماني الأسبق سعد عبود متأثرًا بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

10:57 م الجمعة 19 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

توفى اليوم الجمعة، البرلماني الأسبق سعد عبود، متأثرًأ بفيروس كورونا، وسيتم تشييع الجنازة قس مسقط رأسه بمحافظة بني سويف.

يذكر أن عبود فاز في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، عن حزب الكرامة وهو عضو الهيئة العليا للحزب، من مواليد ببا بمحافظة بني سويف.

وينتمي سعد عبود، المحامي، لقرية أبو شربان، التابعة للوحدة المحلية لصفط راشين في محافظة بني سويف، وفاز في انتخابات 2012، وخاض الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرًا، لكن لم يحالفه الحظ.

وكانت أشهر مواقفه في البرلمان عندما طالب الرئيس الأسبق حسني مبارك بتقديم إقرار ذمة مالية.​

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