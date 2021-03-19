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هيثم الحاج علي: لأول مرة جهات دولية تشارك في معرض الإسكندرية للكتاب

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هيثم الحاج علي: لأول مرة جهات دولية تشارك في معرض الإسكندرية للكتاب هيثم الحاج علي: لأول مرة جهات دولية تشارك في معرض الإسكندرية للكتاب

مصراوي Masrawy

10:57 م الجمعة 19 مارس 2021

(مصراوي):

كشف الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، تفاصيل معرض الاسكندرية للكتاب، والذي سينطلق في 25 مارس الجاري، لافتًا إلى أن إلى أنه يعد أكبر معرض في بعد معرض القاهر الدولي للكتاب.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "ten"، أن وزارة الثقافة حريصة على إقامة معرض الإسكندرية للكتابلما له من دور كبير في توسيع الرقعة القرائية، ودعم دور النشر في ظل ما تكبدته من خسائر.

وأوضح أنه لأول مرة سيشهد معرض الإسكندرية للكتاب، مشاركة جهات خارجية وذلك بمشاركة هيئة الشارقة للكتاب، ومشاركة مشروع كلمة بأبوظبي، وهى خطوات في اطار تحويل معرض الإسكندرية لمعرض دولي للكتاب.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم دورات لدخول المعرض بمعدل 600 فرد في كل دورة على مدار اليوم، مؤكدا أنه لن يتم إقامة أي فعاليات على هانش معرض الإسكندرية بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأكد علي أن اللجنة لمعرض الكتاب قررت إقامة معرض فيصل الرمضاني في موعده ولن يتم إلغاؤه هذا العام، مضيفًا أنه لأول مرة سيتم تطبيق فكرة جديدة في معرض فيصل الرمضاني للكتاب وهى فكرة "كتاب ستوك" بمعنى أن جميع الاصدارات التي سيتم عرضها في المعرض هى من اصدرات قبل عام 2016.

وأوضح أنه سيتم توفير الاصدارات قبل عام 2016 بمبالغ بسيطة وبحد أقصى 20 جنيه، في محاولة لتوفير الكتاب للقراء بأسعار بسيطة، وذلك بالاتفاق مع الناشرين.

ونوه إلى أنه سيتم افتتاح معرض الاسكندرية للكتاب في 25 مارس الجاري، والذي سيشهد لاول مرة مشاركة خارجية بمشاركة هيئة الشارقة للكتاب، ومشروع كلمة بأبو ظبي.

من ناحيتها أكدت الإعلامية قصواء الخلالي على أهمية معارض الكتاب لما تمثله من دور تثقيفي وتنويري، لمختلف الفئات والأجيال.

وطالبت الخلالي رئيس الهيئة العامة للكتاب، بضرورة تكريم الكاتب الكبير يعقوب الشاروني لما قدمه من إنجاز إبداعي وكتابي في أدب الطفل، مشيدة بأعمال الشاروني التي أنارت عقول الأجيال.

من جانبه أشاد رئيس الهيئة العامة للكتاب الدور الكبير للكاتب الكبير يعقوب الشاروني في أدب الطفل، مؤكدا أن الشاروني أحد الركائز الأساسية في قسم الطفل بمعرض الكتاب في كل عام.

وأكد رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن اللجنة لمعرض الكتاب قررت إقامة معرض فيصل الرمضاني في موعده ولن يتم إلغاؤه هذا العام، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم تطبيق فكرة جديدة في معرض فيصل الرمضاني للكتاب وهي فكرة "كتاب ستوك" بمعنى أن جميع الإصدارات التي سيتم عرضها في المعرض هي من إصدرات قبل عام 2016.

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