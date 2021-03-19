​ مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال تنفيذ مشروعات المرافق (مياه الشرب - الصرف الصحي - الري) في العاصمة الإدارية الجديدة، ورافقهما خلال الجولة عدد من مسئولي قطاع المرافق بالوزارة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل مسئولو وزارة الإسكان، زيارتهم التفقدية لمشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعقد اجتماع مع القائمين على تنفيذ المشروعات، لاستعراض الموقف التنفيذي، ومن أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، محطة تنقية المياه الخاصة بالمدينة، والخطوط الناقلة، والروافع، والتي يجري إسنادها لكبرى الشركات المتخصصة، بطاقة إجمالية 900 ألف م3/يوم، وجار تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 450 ألف م3/يوم، بجانب المأخذ، و4 روافع على مسار الخط.

وصرح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بأنه ولحين الانتهاء من تنفيذ محطة المياه، فإنه يتم توفير احتياجات المدينة من مياه الشرب حاليًا من خلال خطي مياه قطر 1000 مم أحدهما من محطة مياه العاشر من رمضان بطول 34 كم، والثاني من محطة مياه القاهرة الجديدة بطول 33 كم، بطاقة إجمالية 225 ألف م3/يوم للخطين، فضلًا عن خط إضافي بطاقة 100 ألف م3/يوم من محطة العاشر من رمضان بطول 34 كم، يجري الانتهاء منه بما يضمن تلبية المتطلبات الحالية لاستكمال الإنشاءات والأحياء السكنية والحكومية وحي الأعمال، ولـ5 سنوات قادمة، بطاقة إجمالية حوالي 300 ألف م3/يوم، وستستمر هذه الخطوط كبدائل استراتيجية مستقبلية تخدم المدينة بجانب محطة التنقية الجارى تنفيذها حاليًا.

وتفقد إسماعيل ومرافقوه، مواقع خزانات تكديس المياه، والخزانات الاستراتيجية بطاقة 125 ألف م3/يوم، والتي تلبي احتياجات المدينة من مياه الشرب في أوقات الذروة، وحالات الصيانة وغسيل الخطوط وغيرها، موجهًا بتوحيد جهتي الإشراف والتشغيل والصيانة لتلك المنظومة لحين الانتقال للشركة التي سَتُكَلَّفُ من قِبَلِ شركة إدارة العاصمة الإدارية مستقبلاً.

كما تم تفقد أعمال المرافق بالأحياء السكنية والحكومية، لمتابعة الانتهاء من الشبكات الداخلية للمياه والري والصرف الصحي وصرف الأمطار، فضلا عن بالوعات صرف الأمطار وحنفيات الحريق والتى تم الانتهاء من غالبيتها.

كما استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ما تم بشأن استكمال منظومة الري للمسطحات الخضراء والحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يجرى نقل مياه غسيل مرشحات محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة حاليا بطاقة 30 ألف م3/يوم، فضلا عن الانتهاء من ربط الخط الناقل للمياه المعالجة من محطة صرف صحي القاهرة الجديدة (أورسكواليا) قطر 1000 مم بطول 10 كم، والذى يصب فى خزانات الري بجوار الطريق الاقليمي بطاقة 100 ألف م3/يوم للاستفادة منها مستقبلا مع توسعات المدينة لحين الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى الخاصة بالمدينة.

وفيما يخص منظومة الصرف الصحي، فقد استعرض نائب وزير الإسكان أيضا، ما تم الانتهاء منه من الحلول المؤقتة لنقل التصرفات الحالية بخط انحدار يستوعب نحو 40 ألف م3/يوم حتى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بدر، وذلك لحين الانتهاء من محطة المعالجة الخاصة بالمدينة، والتى بدأت بالفعل، على أن يكون هذا الخط جزءاً من منظومة الصرف الصحى للعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من الخطوط الرئيسية للصرف الصحى بالمدينة، وما تم تنفيذه من أحياء.

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