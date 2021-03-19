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ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في أخر ظهور لها

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ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في أخر ظهور لها ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في أخر ظهور لها

مصراوي Masrawy

09:32 م الجمعة 19 مارس 2021

كتبت نور جمال

تألقت المذيعة العالمية ريا أبي راشد في أخر ظهور لها في لندن من خلال صورة نشرتها على حسابتها الخاصة "فيسبوك"

تألقت ريا أبي راشد بفستان قصير باللون الفوشيا، بقصة (Off Shoulder )، ونسقت معه حذاء بكعب عالي باللون اﻷسود.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من حلق صغير واعتمدت مكياجاً ناعماً بألوان النيود الخفيفة واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها من الجانبين.

ويعرض حاليا للإعلامية ريا أبي راشد برنامج "scoop with raya"، الذي يعد من أهم البرامج التي تعرضها شاشة "إم بي سي 2".

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