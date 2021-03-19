نشرة الموضة|هيفاء وهبي جريئة.. وياسمين صبري ساحرة

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

هل تهتمون بأزياء نجمات الفن والمشاهير؟.. "لايف ستايل مصراوي" يُقدّم لكم أسبوعياً آخر صيحات الموضة وأحدث تقاليعها، وذلك في الصفحات التالية.

هيفاء وهبي بإطلالة متألقة:

ظهرت هيفاء وهبي في جلسة تصوير بمناسبة عيد ميلادها، وارتدت فستاناً قصيرا باللون الموف، تتميز قصته بفتحة كبيرة من عند الصدر، واعتمدت حزام باللون اﻷسود من عند الخصر، وبكرانيش من اﻷسفل ونسقت مع الإطلالة هاف بوت بكعب عالي باللون الفضي.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات ماسية مكونة من حلق، واعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على رسمة العيون وأحمر شفاه باللون النيود.

ياسمين صبري ساحرة:

تألقت ياسمين صبري في أخر جلسة تصوير لها لمجوهرات كارتير، إذ ارتدت فستاناً طويلا واسعا باللون الروز الهاديء، وتتميز بقصته الكب مع وشاح كبير على كتفيها بنفس لون الفستان.

وإكملت اﻹطلالة بمجوهرات ماسية مكونة من عقد كبير وإسوارة واعتمدت مكياجاً ناعماً وروج باللون الروز الفاتح، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل.

مايا دياب أنيقة:

ظهرت المغنية اللبنانية مايا دياب متألقة في دبي، إذ اختارت جامبسوت باللون اﻷبيض، برقبة مفتوحة وبالطو طويل باللون البيج ونسقت معه شنطة كبيرة باللون الجملي وقبعة.

ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من حلق كبير واعتمدت مكياجاً قوياً بألوان النيود الدافئة.

سيرين عبد النور بالكاجوال:

ظهرت النجمة سيرين عبد النور بإطلالة كاجوال في احتفال ميلاد ابنها كريستيانو، اذ ارتدت هاي كول باللون اﻷبيض وبنطال جينز.

وإكسسورات مكونة من سلسلة رقيقة في الرقبة واعتمدت مكياجاً ناعماً واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

ريا أبي راشد تخطف اﻷنظار:

ظهرت ريا أبي راشد متألقة في حفل توزيع الجوائز الجولدن جلوب تألقت مرتدية فستانا باللون التركواز، بقصة الكب على شكل فراشة عند منطقة الصدر، وفتحة ساق طويلة من الأمام، مزيناً ومرصعا بالفصوص.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت أقراط طويلة بنفس لون الفستان، وخواتم ذات فصوص بارزة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع من المنتصف والمنسدل على الكتفين، والألوان الصارخة بالمكيب.

روبي بإطلالة جريئة:

تألقت روبي في أحدث صور لها إذ ارتدت توب كب باللون اﻷبيض، مع جيب قصيرة بنفس اللون، وجاكيت جلد طويل، ونسقت معهم هاف بوت باللون اﻷسود.

واعتمدت مكياجاً هادئاً بألوان النيود واختارت أن يكون شعره منسدلاً على كتفيها.