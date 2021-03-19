ناعمة وجذابة.. أجمل إطلالات نرمين الفقي التي خطفت بها الأنظار

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مصراوي Masrawy

كتبت- هند خليفة

حلت النجمة نرمين الفقي ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية سي بي سي أمس الخميس، لتتصدر النجمة محرك البحث بعد تلك الحلقة التي أثارت خلالها إعجاب الكثير من معجبيها ومحبيها بإطلالتها الجذابة التي ظهرت بها.

وتعد الفنانة نرمين الفقي من أكثر الفنانات اللاتي تثيرن الجدل واعجاب الجماهير بإطلالتها المميزة، فلها الكثير من الإطلالات التي تلفت الأنظار سواء بجاذبية ما ترتديه أو بنعومة صيحات المكياج التي تتبعها.

ويقدم "مصراوي" في هذا الألبوم مجموعة من أبرز إطلالات نرمين الفقي التي خطفت بها الأنظار وتألقت بتسريحات شعر مختلفة.

بالشعر المنسدل الناعم دائمًا ما تتميز وتتألق نرمين الفقي بإطلالتها من وقت لآخر في مجموعة من الصور التي تشارك بها محبيها، حيث تلفت الأنظار بإطلالاتها.

عادة ما تعتمد نرمين الفقي إطلالات الكاجوال، فأطلت مؤخرًا بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت تيشيرت باللون الأبيض مزينا بطبعات باللون الأسود مع بنطلون باللون الأسود.

أما في الإطلالات السوارية، فدائمًا ما تعتمد الفساتين الناعمة، حيث ظهرت في آخر إطلالتها بفستان قصير باللون الأسود، مزود بأكمام من الجوبير، وحزام عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية فدائمًا ما تعتمد في إطلالتها الماكياج الناعم، الذي يعتمد على الألوان الهادئة، التي تبدو طبيعية، كما تعتمد أيضًا تسريحة الشعر المنسدل الناعم أو الويفي.