أخبار عاجلة

"لولو" توقّع اتفاقية مع "منافذ" لدعم مستفيدي المنظمات الخيرية -
إحباط تهريب 11 مليون قرص إمفيتامين مخفية في شحنة إطارات -
آسيا تستحوذ على 77% من صادرات "أرامكو" من النفط الخام خلال 2020 -
مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية -
اليمن.. شاب يقتل مؤذنًا لانزعاجه من صوت الأذان -
من جامعة حائل.. هذه توصيات مؤتمر جودة التدريب في الجامعات -
"النيابة وسوق المال" تتعاونان في مكافحة جرائم غسل الأموال -
فرض التحصين للعاملين في 3 أنشطة بإلزامهم أخذ اللقاح أو الفحص الأسبوعي -
"السياحة" تعلّق خدمة البوفيهات بالمطاعم والخيام والقاعات لمرافق الإيواء في رمضان -
أمانة مكة: مقطع تسميم الكلاب لا يخصّنا وتعاملنا وفق الشريعة الإسلامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بفستان قصير.. دينا الشربينى تتألق في عيد ميلادها

Print
بفستان قصير.. دينا الشربينى تتألق في عيد ميلادها بفستان قصير.. دينا الشربينى تتألق في عيد ميلادها

مصراوي Masrawy

01:40 م الجمعة 19 مارس 2021


كتبت نور جمال

احتفلت الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها 36 في إحدى الكافيهات برفقة العديد من نجوم الفن واﻷصدقاء.

وشاركت جمهورها بصور نشرتها على حسابها الخاص "فيسبوك" وهى محتضة الفنانة ياسمين الرئيس.

وتألقت مرتدية فستانا قصيرا باللون اﻷصفر، وتتميز قصته بكتف واحد (one shoulder)، من قماش الدانتيل المنقوش.

وأكملت اﻹطلالة بإكسسورات مكونة من سلسة ماسية رقيقة وساعة يد، واعتمدت مكياجاً هادئاً بألوان النيود، واختارت تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها.

أما الفنانة ياسمين الرئيس اختارت بلوزة باللون اﻷسود بنقشة الدانيل مزودة بإكمام شفافة، وأسفلها توب كات قصير، بقماش شفاف من عند الصدر، وهوت شورت بنفس النقشة.

ومن الناحية الجمالية إكسسورات مكونة من حلق كبير، وإسوارة واعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على رسمة العيون، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

فقرة خاصة من مصر يناقش ظاهرة الزواج المبكر للأطفال

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | سيدنا النبي تزوج السيدة عائشة وهي ابنة 9 سنوات فلماذا لا يجوز تزويج الفتاة في سن صغيرة؟

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | أمين الفتوى بدار الإفتاء هناك العديد من الفتاوى والدعاوى لتنظيم النسل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

من مصر | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة الزواج المبكر هو جريمة اغتصاب لحقوق الطفل

شبكة عيون الإخبارية