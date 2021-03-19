فنانة تجميل تكشف عن حيلة تجعلك تبدين أصغر في 60 ثانية

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مصراوي Masrawy

شاركت فنانة مكياج مقطع فيديو شرحت فيه حيلتها البسيطة لتطبيق المكياج والتي تجعلك تبدين أصغر سناً في دقيقة واحدة، وفق ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

وفي مقالة نشرتها على Adore Beauty's Beauty IQ قالت ميغان ميلوشيس "يقال لنا دائماً أن نبتسم حتى نتمكن من وضع أحمر الخدود على تفاحة خدودنا، وهذا يعني في الواقع سحب الوجه لأسفل مما يجعلنا نبدو أكبر سناً".

وأضافت ميجان "لديّ تقنية أخرى توفر تدفقًا صحيًا للوجنتين وتعطي مظهراً منحوتاً ومرفوعاً لعظام الخد".

وأوضحت ميجان في الفيديو الذي نشرته على تيك توك "هذه هي حيلة أحمر الخدود الخاص بي لرفع عظام الخد في أقل من 60 ثانية، لقد تعلمنا دائمًا أنه عندما نضع أحمر الخدود، يجب أن نبتسم قليلاً ونضع المنتج على تفاح خدودنا.

وبينما يبدو هذا رائعًا عندما نبتسم، لكن بمجرد أن يسترخي وجهنا، فإن التركيز الرئيسي للاحمرار هو في الواقع سحب الوجه إلى أسفل".

وأضافت "بدلاً من القيام بذلك، يجب عليك إبقاء وجهك مستقيماً تمامًا، ورسم خط تخيلي من مركز بؤرة العين إلى أسفل خدك، ووضع أحمر الخدود فقط من هذا الخط إلى الخارج باتجاه صدغك. لقد جربت الطريقتين على جانبي وجهي، وكانت النتيجة أن الجانب الذي ابتسمت فيه اتجه لأسفل، بينما اتجه الجانب الآخر لأعلى وبدا مرفوعاً بشكل أكبر".

وحظي الفيديو بعدد كبير من المشاهدات والتعليقات، وقالت العديد من النساء إن طريقتهن لتطبيق المكياج كانت خاطئة، وشكرن ميجان على مشاركتها هذه الحيلة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.