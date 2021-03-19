نشطاء: الغارة الإسرائيلية على سوريا استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية

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جي بي سي نيوز:- قال نشطاء سوريون إن الغارة الإسرائيلية على محيط مطار دمشق ليلة الثلاثاء استهدفت مستودعات للأسلحة.

وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي مقره في بريطانيا، إلى أن الغارات استهدفت مستودعين للأسلحة، قال إنهما تابعان "للمليشيات الإيرانية"، داخل مواقع عسكرية للقوات الحكومية السورية على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية قد أفادت بأن الجيش السوري تصدى لعدوان إسرائيلي بالقرب من دمشق.

وحسب وكالة "سانا" الرسمية السورية، فإن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ وأن الخسائر اقتصرت على المادية.

المصدر: فرانس برس