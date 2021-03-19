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أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا

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أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا أمريكا للصين: لا نريد صراعا لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا

مصراوي Masrawy

12:43 ص الجمعة 19 مارس 2021

وكالات:

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى مع الصين اليوم الخميس، قائلة إن الأفعال الصينية تهدد النظام العالمي الذي يقوم على القواعد ومتعهدة بأن واشنطن ستدافع عن أصدقائها، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويتيرز.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في بداية المحادثات مع نظرائه الصينيين في ألاسكا "لا نسعى إلى الصراع لكننا نرحب بالمنافسة وسوف ندافع دائما عن مبادئنا وشعبنا وأصدقائنا".

وأبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي وعضو مجلس الدولة وانغ يي في أنكوراج أن الجانب الأمريكي سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية في شينجيانغ وهونج كونج وتايوان فضلا عن الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة والإكراه الاقتصادي للحلفاء.

وقال "كل من هذه التصرفات تهدد النظام القائم على القواعد الذي يحافظ على الاستقرار العالمي".

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