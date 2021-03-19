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تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها

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تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها تركيا ترد على سقوط صواريخ من سوريا على أراضيها

مصراوي Masrawy

12:41 ص الجمعة 19 مارس 2021

أنقرة - (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التركية ، مساء الخميس، أن صواريخ أطلقت عبر الحدود مع سوريا سقطت في إقليم كيليس بجنوب تركيا.

وقالت الوزارة على تويتر "سقطت صواريخ تم تحديد أنه تم إطلاقها من سوريا في منطقة فضاء في كيليس. ولم يصب أي مواطن ولم تقع أضرار أو خسائر في الحادث"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضاف البيان "تم إرسال إخطار للجانب الروسي للعمل على وقف إطلاق النار وتم إخضاع الأهداف المحددة لإطلاق النار على الفور".

وشددت الوزارة على أنه تم وضع القوات التركية في المنطقة في حالة تأهب ومتابعة التطورات.

تتواجد القوات الروسية في شمال سوريا بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار مع تركيا.

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