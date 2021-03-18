إطلالات اليوم: ميرهان حسين كاجوال.. وسيرين عبدالنور ساحرة

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مصراوي Masrawy



كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_ هدى الأتربي:

طلت الفنانة هدى الأتربي بفستان طويل باللون الذهبي، بقصة الكب، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

_ ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان حسين تيشرت باللون الأسود، مزينا بطبعات باللون الأبيض، مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

_ صبا مبارك:

ظهرت الفنانة صبا مبارك بـ توب كت باللون الكافيه، مع. بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

_ ميرنا نور الدين:

تألقت الفنانة ميرنا نور الدين بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز غامق وشال كاروهات، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_سيرين عبد النور :

طلت الفنانة سيرين عبد النور تيشرت باللون الرصاصي، مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.