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مايا دياب بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها

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مصراوي Masrawy

03:43 م الخميس 18 مارس 2021

كتبت-شيماء مرسي

شاركت المطربة اللبنانية مايا دياب متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي " فيس بوك".

ارتدت مايا دياب بدلة باللون الأبيض، مزودة بأكمام، وتتميز بفتحة عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيقة الشعر الضفيرة.

ويذكر أن أخر أعمال المطربة مايا دياب أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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