اختيار الطبيب فاقد بصره متحدثًا رسميًا لصندوق تكريم شهداء كورونا

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الخميس، أثناء احتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب، إسناد مهام المتحدث الرسمي باسم صندوق تكريم شهداء كورونا، للدكتور محمود سامي قنيبر، والذي فقد بصره أثناء مشاركته في علاج مصابي فيروس كورونا بمستشفى عزل بلطيم.

وأبدى الدكتور "قنيبر"، سعادته باختيار الوزيرة له، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لم يتواصل معه أحد بخصوص الأمر حتى الآن، لكنه جاهز لقبول المهمة دون اعتراض، عرفانًا بما قدم الشهداء من تضحيات خلال فترة الجائحة.

وأضاف: "مفيش حاجة تعوض أسر شهداء كورونا لكن فكرة صندوق تكريمهم ترفع من روحهم المعنوية، وتساعد في تحسين أوضاعهم المعيشية".