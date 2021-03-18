أخبار عاجلة

مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية -
"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

الجينز يتألق بألوان زاهية في صيف 2021

Print
الجينز يتألق بألوان زاهية في صيف 2021 الجينز يتألق بألوان زاهية في صيف 2021

مصراوي Masrawy

08:00 ص الخميس 18 مارس 2021

(د ب أ)

يتألق السروال الجينز في ربيع وصيف 2021 بألوان زاهية ليمنح المرأة إطلالة جذابة من ناحية ويشيع أجواء البهجة والمرح من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة "Elle" أن السروال الجينز يخطف الأنظار إليه هذا الموسم باللون الأحمر المفعم بالإثارة، مشيرة إلى أنه يتناغم مع قطع الملابس، التي تكتسي بالأبيض أو الأسود؛ حيث تخلق هذه التوليفات اللونية تباينا مثيرا ولافتا للأنظار.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الجينز يسطع هذا الصيف أيضا باللون الأصفر، الذي يضفي على المظهر طابعا مشرقا يعكس روح المرح والانطلاق.

ويتناغم السروال الجينز ذو اللون الأصفر مع قطع الملابس، التي تكتسي بالأبيض أو الأسود أو درجات البيج والكريمي.

كما يتألق السروال الجينز باللون الوردي المفعم بالرقة والأنوثة، والذي يمتد من الوردي الناعم إلى الوردي الصارخ ليشيع أجواء التفاؤل. ويمكن تنسيق السروال الجينز ذي اللون الوردي مع قطعة فوقية تكتسي بالأبيض للحصول على إطلالة هادئة، في حين يمكن الحصول على إطلالة جريئة من خلال تنسيق السروال الجينز الوردي مع قطعة فوقية تزهو باللون الأحمر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية