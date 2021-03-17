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مي عمر في أحدث ظهور بفستان بينك

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مصراوي Masrawy

09:40 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها بإطلالة ناعمة، وذلك من خلال ما نشرته عبر موقع "إنستجرام".

وظهرت مي بفستان طويل باللون البينك، يتميز الفستان بقصة كت بدون أكمام.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلات شعرها المنسدل على الجانبين.

وارتدت مجوهرات بسيطة مكونة من مجموعة أساور، وحلق.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل "لؤلؤ"، ويشارك في بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبدالناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

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