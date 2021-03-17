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"الأبيض يليق بها".. نسرين طافش بإطلالة ساحرة

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"الأبيض يليق بها".. نسرين طافش بإطلالة ساحرة "الأبيض يليق بها".. نسرين طافش بإطلالة ساحرة

مصراوي Masrawy

09:30 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتبت- أسماء مرسي

طلت الفنانة نسرين طافش بإطلالة ساحرة، خطفت أنظار متابعيها لها، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض، وتميز بقصة الأوف شولدر، ومكشوف عند منكقة الصدر، ومزينا ببعض التطريزات.

واعتمدت مكياجا هادئا يتماشي مع إطلالتها، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من حلق، ومجموعة خواتم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، هو مسلسل "الوجه الآخر" وهو بطولة الفنان ماجد المصري، و ندا موسى، عماد رشاد، أحمد خليل، مادلين طبر.

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