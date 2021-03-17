بـ"فستان أسود طويل".. سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها

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مصراوي Masrawy

كتبت أسماء مرسي

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وتحرص الفنانة سمية الخشاب دائما أن تشارك جمهورها بأحدث إطلالتها.

وظهرت بفستان طويل باللون الأسود مع كارديجان طويل بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان. وارتدت مجوهرات مكونة من عقد طويل، وخاتم، وحلق.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تحضر لمسلسل موسى الذي تشارك بطولته مع النجم "محمد رمضان" ومجموعة من الفنانين وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن والمفترض عرضه في شهر رمضان المقبل.