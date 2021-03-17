أخبار عاجلة

​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بـ"فستان أسود طويل".. سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها

Print
بـ"فستان أسود طويل".. سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها بـ"فستان أسود طويل".. سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها

مصراوي Masrawy

08:47 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتبت أسماء مرسي

نشرت الفنانة سمية الخشاب، مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وتحرص الفنانة سمية الخشاب دائما أن تشارك جمهورها بأحدث إطلالتها.

وظهرت بفستان طويل باللون الأسود مع كارديجان طويل بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس لون الفستان. وارتدت مجوهرات مكونة من عقد طويل، وخاتم، وحلق.

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تحضر لمسلسل موسى الذي تشارك بطولته مع النجم "محمد رمضان" ومجموعة من الفنانين وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن والمفترض عرضه في شهر رمضان المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية