هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جذابة

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، استطاعت أن تخطف أنظار متابعيها.

وظهرت بإطلالة جذابة، إذ ارتدت شميز باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وارتدت ساعة.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "حلوة الدنيا سكر" وهو ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 45 حلقة مكون من 9 حكايات لكل حكاية 5 حلقات، وهو فكرة الكاتب يسري الفخراني وسيناريو ورشة كتابة إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا، أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وإخراج خالد الحلفاوي.