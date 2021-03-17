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إطلالات اليوم: مي عمر بفستان بينك.. ومنة فضالي بـ توب كت

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إطلالات اليوم: مي عمر بفستان بينك.. ومنة فضالي بـ توب كت إطلالات اليوم: مي عمر بفستان بينك.. ومنة فضالي بـ توب كت

مصراوي Masrawy

08:00 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- مي عمر:

طلت الفنانة مي عمر بفستان باللون البينك، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- هبة مجدي:

ارتدت الفنانة هبة مجدي سويت شيرت باللون الكافيه، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- منة فضالي:

تألقت الفنانة منة فضالي بتوب باللون الكافيه، كت وبدون أكمام، مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- هنا الزاهد:

ظهرت الفنانة هنا الزاهد شميز باللون الأبيض، مزود بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- نسرين طافش:

كما ارتدت الفنانة نسرين طافش فستان باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

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