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بإطلالة كاجوال.. نور في أحدث ظهور لها

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بإطلالة كاجوال.. نور عمرو دياب في أحدث ظهور لها بإطلالة كاجوال.. نور في أحدث ظهور لها

مصراوي Masrawy

06:28 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتبت أسماء مرسي

شاركت نور ، مجموعة صور جديدة، جمهورها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرم".

وطلت نور بتيشرت باللون البرتقالي مزينا بالطبعات والرسومات، مزود بأكمام، مع بنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.

واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وارتدت نظارة شمسية.

وتعرضت نور ابنة المطرب عمرو دياب والفنانة رضا، لموجة من التنمر والسخرية مؤخرًا عقب نشرها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

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