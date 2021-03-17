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مصراوي Masrawy

كتبت أسماء مرسي

شاركت نور عمرو دياب، مجموعة صور جديدة، جمهورها عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرم".

وطلت نور بتيشرت باللون البرتقالي مزينا بالطبعات والرسومات، مزود بأكمام، مع بنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، وارتدت مجوهرات مكونة من حلق.

واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وارتدت نظارة شمسية.

وتعرضت نور ابنة المطرب عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، لموجة من التنمر والسخرية مؤخرًا عقب نشرها صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".