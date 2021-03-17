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في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات دينا الشربيني

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في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات دينا الشربيني في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات دينا الشربيني

مصراوي Masrawy

03:27 م الأربعاء 17 مارس 2021


تحتفل الفنانة دينا الشربيني بعيد ميلادها اليوم 17-3، وهي تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن أدورا جديدة ومميزة.
وتتميز دوما بحرصها الدائم على التنوع في اختيار إطلالتها ما بين الفساتين القصيرة والفساتين السواريه الطويلة، والإطلالات الكاجوال البسيطة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "مصراوي"، أبرز إطلالات الفنانة دينا الشربيني في عيد ميلادها:
طلت بفستان باللون الأسود، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وكوليه، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وارتدت تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز فاتح وجاكيت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

وظهرت بتوب باللون البرتقالي مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.
وتألقت بتيشرت باللون الأبيض مع هوت شورت باللون الزيتي وكارديجان باللون البيج، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأصفر وقبعة باللون الرصاصي، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

كما ارتدت أيضا توب باللون الأبيض، بقصة الأوف شولدر، مع بنطلون باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

وظهرت بفستان باللون البينك كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

وطلت بفستان باللون الأبيض، كت وبدون أكمام، مكشوف عند منطقة الظهر، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

وارتدت بلوزة قصير باللون الأبيض مع بليزر باللون الكاشمير، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

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