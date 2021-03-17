مركز التطوير المهني بجامعة بني سويف يطلق منصة افتراضية للتوظيف

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مشاركة مركز التطوير المهني بالجامعة في فعاليات مركز التطوير المهني بجامعة بني سويف، يشارك في فعاليات إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المنصة الجديدة تتيح لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب على مدار العام، وتساعدهم في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية من ناحية، وتمكن الخريجين من التواصل الافتراضي والتعامل الواقعي مع أصحاب الأعمال من ناحية أخرى، الأمر الذى يحقق الوصول إلى أفضل الكوادر الشابة المتميزة، فضلًا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد المهني.