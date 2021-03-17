استعدادًا لشهر رمضان.. إجراءات احترازية في مساجد دمياط

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دمياط- محمد إبراهيم:

قال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن مساجد المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المبارك، تزامنًا مع متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الأربعاء، أنه جرى عقد اجتماع ضم مدير الدعوة ومديري الإدارات والمفتشين، للتنبيه بضرورة الاهتمام بنظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها، وكذلك الأسطح وإزاحة المياه من عليها حال هطول أمطار.

وشدد الشيخ سلامة، على متابعة اصطحاب المصلين للسجاجيد الخاصة وارتداء الكمامة الواقية، إلى جانب التباعد، والتأكد من إغلاق دورات المياه حفاظًا على سلامة رواد المساجد من انتشار العدوى.

وأضاف أنه وجه بعدم استعمال مكبرات الصوت إلا في الآذان والإقامة، واستمرار الخطباء والأئمة في الإعلان عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.