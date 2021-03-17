محافظ الجيزة يوجه بالنهوض بمستوى الخدمات بحدائق الأهرام

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون مع الهيئة العامة للتعاونيات والبناء والإسكان من أجل القضاء على جميع الظواهر السلبية والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والنهوض بمستوى الخدمات، وذلك من خلال تلبية وحل الاحتياجات الفعلية لقاطني حدائق الأهرام، مؤكدًا أن الإرادة الجادة تستطيع تغيير الواقع للأفضل وبها نستطيع تذليل الصعاب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الجيزة مع حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك والسعي نحو إيجاد حلول غير تقليدية تهدف إلى تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه السكان بمدينة حدائق الأهرام والنهوض بمستوى الخدمات بشكل متكامل.

وناقش محافظ الجيزة خلال الاجتماع عددا من المشاكل المهمة التي يعاني منها المقيمون بمدينة حدائق الأهرام ومنها مشكلة النظافة وإلقاء مخلفات القمامة بقطع الأراضي الفضاء والطرق غير الممهدة وظاهرة انتشار التكاتك بصورة عشوائية.

ودعماً من محافظة الجيزة لمدينة حدائق الأهرام، وجه محافظ الجيزة بتدعيم المدينة وزيادة عمال النظافة إلى جانب تخصيص مبالغ النظافة التي يتم تحصيلها على فواتير الكهرباء لصالح الجمعية المالية وذلك شريطة قيام الجمعية بالتعاقد مع شركات نظافة متخصصة وجادة لتختص بجمع مخلفات القمامة من المنازل والمنشآت التجارية والشوارع والإنفاق منها على المنظومة مما يسهم بشكل ملحوظ في تحسين مستوى النظافة.

كما وجه المحافظ، حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة بتفعيل قرار المحافظة الصادر بإلزام جميع المنشآت التجارية والمحال بوضع صناديق للقمامة أمام تلك المنشآت وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع غرامات مشددة عليها، بالإضافة إلى التأكيد على متعهدي النظافة القائمين حالياً بأعمال الجمع من المدينة بتكثيف أعمال النظافة بالشكل الأمثل وحثهم على بذل المزيد من الجهد وفي حال عدم الالتزام بالتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد ضرورة دراسة إمكانية استغلال الميادين والشوارع في وضع اللوحات الإعلانية بشكل حضاري لتحقيق عائد مادي للإنفاق منه على تطوير الخدمات بالمدينة، إلى جانب التعاون مع الجمعية في استغلال جميع قطع الأراضي الفضاء كأماكن انتظار للسيارات للتصدي بكل حزم لظاهرة الانتظار الخاطئ بالشوارع والميادين وتوفير منافذ لإقامة أنشطة تجارية تخدم المواطنين.

وتطرق المحافظ إلى ضرورة استعانة الجمعية بإحدى الشركات المتخصصة في الأمن والتي لديها الخبرة الكافية لإحكام السيطرة على بوابات مدينة حدائق الأهرام.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إنه سيتم إرسال إنذارات لأصحاب قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة والتنبيه عليهم بحسن استثمارها من خلال الاستثمار القانوني الأمثل وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم بالإضافة إلى أنه سيتم التعاون مع المحافظة لشن حملات مكبرة للقضاء على كافة مظاهر الإهمال والسلبيات الموجودة بالمدينة.