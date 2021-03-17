أخبار عاجلة

وزير الآثار يناقش ضوابط السياحة مع نظيره السعودي -
إصابة طفلين شقيقين سقطت بهما بلكونة منزلهما في البحيرة -
مسلحون مجهولون يغتالون ضابطًا في المخابرات العراقية -
"الإنسان أولاً" تقفز بالمملكة للمرتبة الأولى عربيًا في مؤشر السعادة العالمي -
إسرائيل تسحب بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية الفلسطيني -
فلسطين: مستوطنون يشقون طريقا استيطانيا شرق بيت لحم -
وفاة العلامة السوري محمد علي الصابوني صاحب "صفوة التفاسير" -
للمرة الأولى منذ بداية فبراير.. وفيات "كورونا" اليومية في تركيا تتخطى 100 حالة -
محافظ شقراء يقلّد العميد السلوم رتبته الجديدة -
"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

اليوم.. النقض تصدر حُكمها في طعن المتهم على إعدامه بتهمة قتل ضابط كفر الشيخ

Print
اليوم.. النقض تصدر حُكمها في طعن المتهم على إعدامه بتهمة قتل ضابط كفر الشيخ اليوم.. النقض تصدر حُكمها في طعن المتهم على إعدامه بتهمة قتل ضابط كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:18 ص الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

تُصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الحكم في طعن "ي .أ" المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ.

وكانت "النقض" قضت في 4 ديسمبر الماضي بإعادة محاكمة المتهم من جديد أمامها، بعد قبول طعنه وإلغاء إعدامه كمحكمة موضوع.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان قد قضت في 8 مارس 2018 بإعدام "يونس .أ" المتهم بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ عقب استبيان رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت نيابة كفر الشيخ أحالت المتهم "يونس .أ" 23 سنة، إلى المحكمة لاتهامه بقتل ضابط بمرور كفر الشيخ عمدا، والاستيلاء على السلاح "الميرى" الخاص بالمجني عليه، ووقوعه تحت تأثير مخدر الحشيش، وأطلق النيران على الضابط المجني عليه الذي كان يؤدي عمله بشارع الخليفة المأمون بوسط مدينة كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما أوقف المتهم سيارته فور رؤيته للضابط وترجل منها وحدثت مشادة كلامية بينهما نظرا لقيام الضابط بسحب رخصة الجاني قبل وقوع الحادث بساعات قليلة، وتطور الأمر إلى اختطاف السلاح الميرى الخاص بالضابط وأطلق عليه النيران من مسافة قريبة ليصاب بطلق ناري بالصدر وتمكن أفراد القوة المرافقة للضابط من السيطرة على الجاني وانتزاع السلاح منه وسط ذهول المارة.

وتم نقل الضابط إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وتوفي إثر إطلاق النيران عليه.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية