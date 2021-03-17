المهندس السويلم يشكر القيادة على ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

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أعرب عن اعتزازه بهذه الثقة مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لمزيد من العطاء

رفع المهندس محمد بن عبدالله السويلم وكيل أمانة منطقة الرياض المساعد للخدمات البلدية ومستشار الأمين، أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة.

وأعرب السويلم عن اعتزاز ه وفخره بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لمزيد من البذل والعطاء والتفاني لما يخدم الوطن ويدعم مسيرة النهضة التنموية الطموحة التي تشهدها البلاد، في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الخدمي في المملكة من لدن القيادة الرشيدة بما يتواكب مع رؤيه المملكه ٢٠٣٠.

وعبر المهندس السويلم عن شكره وامتنانه لوزير الشئون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، و الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، على هذه الثقة؛ سائلًا الله العون والتوفيق والسداد لخدمة الدين والوطن.