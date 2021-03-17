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موسكو: اتهامات المخابرات الأمريكية ضد لا تساعد في بناء علاقات أفضل

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موسكو: اتهامات المخابرات الأمريكية ضد روسيا لا تساعد في بناء علاقات أفضل موسكو: اتهامات المخابرات الأمريكية ضد لا تساعد في بناء علاقات أفضل

مصراوي Masrawy

08:17 ص الأربعاء 17 مارس 2021

موسكو - (د ب أ):
قالت السفارة الروسية في واشنطن، صباح اليوم الأربعاء، إن اتهامات المخابرات الأمريكية ضد لا تساعد في بناء علاقات أفضل مع موسكو.

وأضافت السفارة في بيان نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء أن "إلقاء اللوم على الجهات الخارجية لزعزعة استقرار الوضع داخل البلاد مثل هذا الموقف من الإدارة الأمريكية، من غير المرجح أن يتوافق مع حوار الخبراء المتكافئ والاحترام المتبادل الذي اقترحناه لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا".

وتابعت السفارة، أن "تصرفات واشنطن لا تسهم في تطبيع العلاقات الثنائية".

وكان تقرير استخباراتي أمريكي عن التهديدات الخارجية لانتخابات 2020، يوم الثلاثاء، أفاد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أذن ببذل جهود لتقويض المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن.

ونفت موسكو مرارا هذه الادعاءات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

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