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في عيد ميلادها.. عبير صبري تخطف الأنظار بفستان قصير

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في عيد ميلادها.. عبير صبري تخطف الأنظار بفستان قصير في عيد ميلادها.. عبير صبري تخطف الأنظار بفستان قصير

مصراوي Masrawy

07:27 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتبت نور جمال

احتفلت أمس الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها الـ50 بصحبة زوجها المحامي أيمن البياع، وعدد كبير من أصدقائها ونجوم الفن.

ونشرت العديد من الصور التي خطفت أنظار رواد التواصل الاجتماعي على حسابتها الخاصة بـ"فيسبوك" و"إنستجرام".

وتألقت مرتدية فستان كات قصير مشجر بمزيج من الألوان المبهجة، ما جعلها تبدو أصغر سناً، وتميزت قصته بفتحة كبيرة من الصدر، ومنفوش من الكتف، ونسقت معه شراب شفاف وحذاء بكعب عالي باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها جمالاً بمجوهرات ماسية رقيقة مكونة من سلسلة وخاتم وساعة وإسواره واعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على الروج الأحمر الناري الذي زادها أناقة واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

وتخوض الفنانة "صبري" السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "موسى" الذي تشارك بطولته محمد رمضان، رياض الخولي، سمية الخشاب وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة ، وتقوم بدور سيدة صعيدية وهو دور جديد عليها.

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