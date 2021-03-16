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إطلالات اليوم: سيرين عبد النور بفستان أنيق.. ومنة فضالي بتيشرت ونظارة

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إطلالات اليوم: سيرين عبد النور بفستان أنيق.. ومنة فضالي بتيشرت ونظارة إطلالات اليوم: سيرين عبد النور بفستان أنيق.. ومنة فضالي بتيشرت ونظارة

مصراوي Masrawy

06:00 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- إنجي المقدم:

طلت الفنانة إنجي المقدم بجامبسوت باللون الرصاصي، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق وسلسلة، وتركت شعرها منسدلا.

- عبير صبري

ارتدت الفنانة عبير صبري فستانا قصيرا متعدد الألوان، وتميز بوجود حذاء عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وأسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا.

- هيفاء وهبي:

تالقت الفنانة هيفاء وهبي بفستان قصير باللون الموف، مزود بحزام باللون الأسود عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل والمرفوع لأعلى.

- منة فضالي:

ظهرت الفنانة منة فضالي بتيشرت باللون الأبيض مع شميز باللون البينك وبنطلون باللون الرصاصي ونظارة شمس سوداء، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

- سيرين عبد النور:

كما ارتدت أيضا الفنانة سيرين عبد النور جامبسوت باللون الكافيه، مزود بأكمام شفافة، وحزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الكافيه، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- مي عمر:

تألقت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

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