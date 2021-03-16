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ريبيل ويلسون تستعرض رشاقتها بعد خسارة 30 كيلو من وزنها

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ريبيل ويلسون تستعرض رشاقتها بعد خسارة 30 كيلو من وزنها ريبيل ويلسون تستعرض رشاقتها بعد خسارة 30 كيلو من وزنها

مصراوي Masrawy

05:41 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتبت- هند خليفة

اعتادت الممثلة الأسترالية ريبيل ويلسون استعراض رشاقتها مؤخرًا بعد أن تمكنت من خسارة ما يزيد على 30 كيلوجراماً من وزنها الزائد، وذلك عبر نشر الكثير من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مؤخراً مرتدية جامب سوت باللون الأحمر أظهر نحافتها، منتعلة حذاء أسود اللون، ومعتمدة تسريحة الشعر المنسدل على الاكتاف.

كما ظهرت أيضًا مرتدية ملابس رياضية باللون الأسود، إضافة إلى إطلالة أخرى ظهرت خلالها على الشاطئ باللون الأسود فقط، حيث ارتدت بنطال أسود من الجلد، وتي شيرت من ذات اللون، منتعلة حذاء رياضي أسود أيضًا.

وفي إطلالة أخرى أيضًا تعمدت خلالها إبراز أنوثتها ظهرت مرتدية فستانًا أسودًا بحزاء على الخصر، ومعتمدة تسريحة ذيل الحصان، ومنعلة حذاء أسودًا.

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