أخبار عاجلة

مجلس التعاون يؤكد ثبات موقفه لإنهاء الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث -
بينهم 4 أطباء.. المشدد من 6 لـ 15 عامًا لـ 20 متهمًا بالإتجار بالبشر -
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالشروق -
دفن نوال السعداوي في مقابر العائلة وسط غياب وسائل الإعلام -
ذروة كورونا الجديدة وتوجيهات للحكومة.. 18 رسالة من السيسي في احتفالية الأم المثالية -
لا تملك الدفاع عن نفسها.. كريمة عن الشماتة في وفاة نوال السعداوي: "ليست من الإسلام" -
"الصحة السعودية" تنفي تسجيل أي وفيات ناجمة عن تلقي لقاح كورونا -
وكالة: إيران هددت باستهداف قاعدة أمريكية وعسكريين أمريكيين بارزين -
السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود بشأن أزمة الحدود -
"الأمن والسلامة" بتعليم عسير تحقق جائزة الكيان الذهبي في دورتها الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

كاجوال وألون مبهجة.. إطلالات محمد منير منذ ظهوره حتى لقائه بـ"صاحبة السعادة"

Print
كاجوال وألون مبهجة.. إطلالات محمد منير منذ ظهوره حتى لقائه بـ"صاحبة السعادة" كاجوال وألون مبهجة.. إطلالات محمد منير منذ ظهوره حتى لقائه بـ"صاحبة السعادة"

مصراوي Masrawy

03:48 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتبت- هند خليفة

حل النجم الكبير محمد منير ضيفًا مع الفنانة إسعاد يونس عبر برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية دي إم سي وسط حالة من التشوق لرؤيته بين جماهيره محبيه لرؤية إطلالته بعد فترة غياب عن الشاشة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "مصراوي"، أبرز ملامح إطلالات الفنان محمد منير على مدار عمله بالفن:

اختار الفنان محمد منير في ظهوره الأخير في "صاحبة السعادة" أن يظهر بإطلالة بلون واحد، حيث كان لون مميز من ألوان الربيع وهو البنفسجي الباستيل، ونسق الإطلالة بالكامل من نفس اللون، وحرص على الظهور بإطلالة كلاسيكية من خلال ارتداء Vest وحذاء كلاسيكي.

وخلال سنوات تقديم منير فنه اعتاد الظهور أمام جمهوره أو تصويره فيديوهات أغانيه وحتى حفلاته بإطلالة كاجوال، وكان دائمًا ما يظهر مرتديًا القميص المفتوح الزرائر عند الصدر أو المفتوح كاملًا وأسفله تي شيرت، أو ارتداء التي شيرت بقصة السبعة، كما أنه عادة ما ينسق مع إطلالته الكوفية أو الشال.

ويحرص منير دائمًا ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة ومميزة مبهجة، أبرزها الأحمر والبنفسجي والأزرق والأبيض، كما أنه يحرص في جميع إطلالته الظهور مرتديًا إكسسوارات رجالية، من الجلد والعاج سواء كانت في اليد أو حول الرقبة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

مصري وسوري.. تعرف على الفائزين بجائزة أحمد شوقي الدولية للشعر

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

نصف قمر مضيئ والآخر مظلم.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

مصراوي ينفرد بنشر التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

رئيس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بذكري استرداد طابا

شبكة عيون الإخبارية