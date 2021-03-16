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محافظ شمال سيناء يتلقى لقاح كورونا بمستشفى العريش
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
كامل الوزير يكرّم الأمهات المثاليات العاملات في وزارة النقل
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
رئيس الوزراء: التنسيق مع البنك المركزي لتمويل التوسع في منظومة الري الحديث
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
"معلومات مجلس الوزراء": إنشاء وتجديد 494 محطة رفع مياه في جميع المحافظات
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الأحد 21 مارس 2021 06:59 مساءً
استلهمته من "القاعدة".. "أسوشيتد برس": إيران خططت لشن هجوم على منشأة عسكرية بواشنطن
-
الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"ضمك" يتفوّق في "ديربي الجنوب" على حساب "أبها"
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
الذكاء الاصطناعي يقود "إحسان" لتكون منصة التبرع الأكثر موثوقية وشفافية
-
الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "رؤية وبناء" بمشاركة 300 داعية
-
الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
"الأمن البيئي" تُوقِف 14 مواطنًا ومقيمًا ارتكبوا عدة مخالفات رعي
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
استئصال ورم ضاغط على مجرى التنفُّس لمريض بمستشفى عسير المركزي
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الأحد 21 مارس 2021 06:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
موجة تعاطف في الجزائر مع الممثلة بشرى عقبي بعد تسريب صورة حميمية لها في فيسبوك ????????
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 16 مارس 2021 09:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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