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مسام بشرتك كبيرة؟ إليك الحل

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مسام بشرتك كبيرة؟ إليك الحل مسام بشرتك كبيرة؟ إليك الحل

مصراوي Masrawy

06:00 ص الثلاثاء 16 مارس 2021

(د ب أ)

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية إن المسام الكبيرة تعد مشكلة جمالية تؤرق الكثير من النساء؛ حيث إنها تجعل الوجه يبدو فجا ويفتقر إلى المظهر المشدود والمتجانس.

وأوضحت البوابة أن المسام الكبيرة ترجع إلى أسباب عدة، منها الجينات الوراثية والبشرة الدهنية والشيخوخة. كما أن العوامل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية، تؤثر بالسلب على حجم المسام وتؤدي إلى تمددها.

وينطبق ذلك أيضا على أسلوب الحياة غير الصحي؛ حيث قد تصير المسام كبيرة الحجم بسبب التغذية غير الصحية والتدخين وشرب الخمر والتوتر النفسي.

ولمواجهة المسام الكبيرة تقدم البوابة المعنية بالصحة والجمال النصائح التالية:

- لا يجوز غسل الوجه بشكل متكرر؛ حيث يكفي غسله مرتين في اليوم (صباحا ومساء)، كي لا تتعرض البشرة للإجهاد.

- ينبغي استخدام المستحضرات السائلة والجل الخفيفة والمرطبة بدلا من الكريمات ذات القوام الغليظ والغنية بالدهون.

- يمكن التحكم في إفرازات البشرة الدهنية من خلال تطبيق زيت شجرة الشاي أو باستخدام الكريمات المحتوية على الزنك أو السيليكون أو حمض الساليسيليك.

- ماسك الطين الطبي: يعمل هذا الماسك على تنقية البشرة والتخلص من الإفرازات الدهنية المفرطة، فضلا عن تنشيط سريان الدم، وبالتالي تنقبض المسام وتصير أصغر حجما.

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مصراوي Masrawy

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