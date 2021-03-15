في عيد ميلاد لقاء الخميسي.. شاهد أبزر إطلالاتها التي خطفت الأنظار

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مصراوي Masrawy

كتبت نور جمال

احتفلت اليوم الفنانة لقاء الخميسي بعيد ميلادها الـ43، داخل منزلها مع عائلتها، حيث فجأها زوجها ببوكيه ورد أحمر كبير وبوكسات بأحرف اسمها بداخلها شيكولاتة وورود.

وتتميز "الخميسي" بحرصها الدائم على اختيار إطلالتها ببساطة وجاذبية، حيث تتنوع إطلالتها التي تقوم بنشرها، ما بين الكاجوال والفساتين القصيرة التي تظهر جمالها وأناقتها.

وسنعرض لكم في موقع "مصراوي" أبرز إطلالات الفنانة لقاء الخميسي التي خطفت الأنظار ونشرتها على حسابتها الخاصة "إنستجرام" و"فيسبوك".

ظهرت في عيد ميلاد مرتدية فستان قصير باللون البيبي بلو، وكانت تتميز قصته بأوف شولدر ومزود بإكمام واسعة وفتحة من عند البطن.

وأكملت الإطلالة بإكسسورات مكونة من حلق كبير باللون الفضي ومعه سلسلة واعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على رسم العيون وروج باللون النيود واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

كما اختارت فستان كات قصير باللون الأخضر وتتميز قصته بفتحة من عند الصدر، وبه أزرار باللون الذهبي ونسقت مع إطلالتها هاف بوت بكعب عالي باللون الموف.

واعتمدت مكياجاً قوياً وركزت على رسمة العيون وروج باللون النبيتي الغامق واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلاً على كتفيها.

وظهرت أيضا بقميص باللون الأبيض مزود بإكمام وكانت تتميز قصته بأنه قصير من الأمام وطويل من الخلف وبه حزام من عند الخصر، ما أظهر جمالها ورشاقتها وكانت حافية القدمين.

واعتمدت مكياجاً هادئا وركزت على الروج باللون الأحمر الناري، واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

وظهرت في احتفال لتكريم زوجها وكان يضع يده على كتفيها وكانت ترتدي جاكت بقصة اﻷوفر سايز بمزيج من الألوان البيج الدافئة ومعه تيشرت أبيض ومعه بنطلون جينز بقصة البوي فريند، وإكسسورات مكونة من عدة سلاسل في الرقبة وحلق باللون الذهبي واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون الأحمر واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً.

كما اختارت إطلالة كاجوال في روما وكانت ترتدي تيشرت وهوت شورت جلد باللون اﻷسود وزادتهم أناقة ببالطو قصير بمزيج من اللونين الجملي والأسود، ونسقت معهم نظارة شمسية وشراب شفاف وكوتشي باللون الأسود.

واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون الأحمر واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

وأطلت بصورة على غلاف إحدى المجلات وكانت ترتدى فستان باللون البيبي بلو مزود بإكمام وكانت قصته ضيقة مما أظهر جمالها.

واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون البيج وركزت على رسمة العيون واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.

وظهرت بصورة مبهجة وارتدت شميز باللون الأبيض، وتتميز قصته بكتف واحد ومعه جيبة باللون الزهري بقصة البليسية وحزام من عند الخصر.

وإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم واعتمدت مكياجاً قوياً وروج باللون الأحمر الناري واختارت أن يكون شعرها منسدلاً على كتفيها.